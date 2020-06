Esporte Fluminense descarta atuar no Maracanã mesmo se conseguir remarcar jogos Torneio estadual foi retomado na última quinta-feira (18), com o triunfo do Flamengo por 3 a 0 sobre o Bangu

O Fluminense segue em sua batalha jurídica para não voltar a atuar em junho, mas já tem algumas definições claras para quando for entrar em campo. Ao mesmo tempo em que promete acionar o STJD para só jogar no Campeonato Carioca no próximo mês, o clube tomou a decisão de não atuar no Maracanã, especialmente porque há um hospital de campanha instalado na estrutura do c...