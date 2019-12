Esporte Fluminense derrota o Corinthians e obtém a vaga na Copa Sul-Americana de 2020 O destaque da partida foi o atacante Evanilson, que marcou os dois gols do Fluminense no primeiro tempo em seu primeiro jogo como titular no profissional

O Fluminense derrotou o Corinthians por 2 a 1, neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, e conquistou a vaga restante para a edição de 2020 da Copa Sul-Americana. O time carioca terminou a competição com 46 pontos, na 14ª colocação, três à frente do Botafogo, que empatou por 1 a 1 contra o Ceará. Com a d...