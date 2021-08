Esporte Fluminense cria pouco, perde para o América-MG e chega a 3ª derrota seguida É a terceira derrota seguida do tricolor no Brasileirão

Pela terceira rodada seguida, o Fluminense sai de campo derrotado por 1 a 0. Neste domingo (8), o time foi superado pelo América-MG no Independência, em confronto da 15ª rodada do Brasileirão. Nos últimos dois confrontos, a equipe também havia sido superada por Palmeiras e Grêmio. O Tricolor não teve uma boa exibição e pouco ameaçou a meta adversária. Mesmo com o ...