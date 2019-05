Esporte Fluminense contrata Yuri, apresenta Guilherme e tem a volta de Ganso aos treinos Com 24 anos, o volante chega ao Fluminense por empréstimo até o final desta temporada. Ele estava no Santos

A quarta-feira foi agitada no Fluminense. O clube carioca anunciou a contratação do volante Yuri, que estava no Santos, apresentou oficialmente o meia-atacante Guilherme (ex-Corinthians e Athletico-PR), que atuava pelo Bahia, e teve a volta do meia Paulo Henrique Ganso aos treinamentos depois de mais de 15 dias de tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda. ...