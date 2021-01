Esporte Fluminense busca empate no fim e mantém o Coritiba em desespero Na próxima rodada, o Fluminense terá o clássico contra o Botafogo, que está marcado para São Januário, no dia 24

Em um jogo bastante movimentado, Coritiba e Fluminense empataram por 3 a 3, nesta quarta (20), no estádio Couto Pereira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A igualdade foi assegurada graças a um gol do Tricolor nos acréscimos, marcado por Caio Paulista. John Kennedy e Fred fizeram os outros gols do time carioca, enquanto Luiz Henrique, Natanael e Robson marcaram p...