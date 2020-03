Esporte Fluminense bate o Botafogo-PB no Maracanã e avança à 3ª fase da Copa do Brasil Time volta a campo pela Taça Rio no domingo, às 18 horas, de novo no Maracanã, diante do Resende

O Fluminense passou à terceira fase da Copa do Brasil ao superar o Botafogo-PB por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã. Os gols foram marcados por Marcos Paulo e Nenê, cobrando pênalti, ambos no segundo tempo. O clube, de quebra, levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão oferecido pela CBF por causa da classificação. Agora, na próxima etapa, vai pegar o Figueirense, q...