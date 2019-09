Esporte Fluminense bate Fortaleza e respira na luta contra rebaixamento

Com grande atuação do goleiro Muriel, o Fluminense quebrou uma série de três derrotas consecutivas e respirou na luta contra o rebaixamento ao vencer o Fortaleza por 1 a 0, no início da noite deste sábado, na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima do primeiro turno. O único gol do duelo foi marcado por João Pedro.Com o resultado, o Fluminense c...