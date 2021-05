Esporte Fluminense arranca empate com Portuguesa-Rj e tem boa vantagem para chegar à final Volta será no próximo domingo (9), no Maracanã. Antes, tricolor tem desafio pela Libertadores

O Fluminense empatou por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, no Luso Brasileiro, neste domingo (2), e tem boa vantagem para chegar à final do Campeonato Carioca. Com melhor campanha na 1ª fase, o Tricolor pode empatar no jogo de volta que estará classificado. Chay abriu o placar para os donos da casa, e Abel Hernández deixou tudo igual no segundo tempo. A partida de volta ...