Esporte Fluminense anuncia a contratação de Hudson, emprestado pelo São Paulo Hudson tem contrato com o São Paulo até o fim de 2021. Ele vinha sendo titular no primeiro semestre do ano passado atuando improvisado na lateral direita

O Fluminense anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do volante Hudson, que foi emprestado pelo São Paulo até o fim desta temporada. Os clubes vão dividir o pagamento dos salários do jogador de 31 anos. "A motivação é a maior possível, eu via sempre com bons olhos o acerto e fiquei feliz demais. Eu precisava de novos ares e nada melhor como um clube tã...