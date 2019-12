Esporte Fluminense adquire 50% dos direitos de Gilberto e acerta contrato até 2022 Valor da negociação não foi divulgado, mas cifras finais devem ficar abaixo do valor de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,8 milhões)

A diretoria do Fluminense enfim definiu a situação do lateral-direito Gilberto. Com contrato de empréstimo a ser finalizado neste mês, o jogador seguirá no clube carioca até julho de 2022. Nesta quinta-feira, o Flu anunciou que adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador junto à Fiorentina e acertou vínculo em definitivo com o atleta. As duas partes não revelar...