Esporte Fluminense acerta retorno de Fred após quatro anos: 'Sensação de voltar pra casa' Retorno só foi oficializado depois de superado um longo imbróglio com o Cruzeiro. O jogador tinha contrato com a equipe mineira até o fim deste ano

A torcida do Fluminense pode, enfim, comemorar. Depois de uma longa negociação, o clube carioca anunciou neste domingo (31) o retorno de Fred. Terceiro maior artilheiro do time tricolor, o centroavante, que estava no Cruzeiro, assinou contrato até julho de 2022. "Vai ser como sempre foi: emocionante, especial para mim e o coração vai estar à mil. Minha felicidade ...