Esporte Fluminense é mandante na final da Taça Rio contra o Fla e jogo deve passar na TV

A final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, entre Fluminense e Flamengo terá o time tricolor como mandante e a partida será realizada nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com a decisão, que será em jogo único, a tendência é que a decisão seja transmitida pela TV Globo. A definição aconteceu em um sorteio realizado n...