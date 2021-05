Esporte Flu vence Portuguesa com boa atuação de Kayky e pega o Fla na final do Carioca Decisão do Estadual será realizada nos dois próximos finais de semana no Maracanã

Com boa atuação de Kayky, que fez um gol e deu uma assistência, o Fluminense venceu a Portuguesa por 3 a 1 no Maracanã, neste domingo (9), e avançou para a final do Campeonato Carioca, onde fará o clássico com seu rival Flamengo, que eliminou o Volta Redonda. Os demais gols da partida foram marcados por Yago Felipe e Gabriel Teixeira, outra promessa da base tricolor. C...