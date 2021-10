Esporte Flu vence Athletico de novo com gol contra e encerra jejum de vitórias Com a vitória, o Tricolor subiu para a oitava posição, com 36 pontos, e voltou à zona de classificação para a Libertadores

O Fluminense quebrou o jejum de gols e vitórias no Brasileirão e venceu o Athletico por 1 a 0 na Arena da Baixada, neste domingo (17). O gol, entretanto, foi contra, de Zé Ivaldo. Curiosamente, em 2020, o resultado foi o mesmo, também com um zagueiro marcando contra o próprio patrimônio. Com a vitória, o Tricolor subiu para a oitava posição, com 36 pontos, e volt...