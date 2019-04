Esporte Flu se diz prejudicado pelo VAR em estreia e cobra CBF 'atenta' no Brasileirão Clube tricolor exibiu extrema insatisfação com a anulação do gol do atacante Everaldo, quando a partida estava empatada sem gols

O Fluminense foi derrotado por 1 a 0 pelo Goiás em sua estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo (28) à noite, no Maracanã, e após o confronto exibiu extrema insatisfação com a anulação do gol do atacante Everaldo, marcado aos 29 minutos do segundo tempo, quando a equipe carioca chegou a abrir o placar do duelo, antes de o lance ser impugnado após o árbitro paraense D...