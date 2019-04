Esporte Flu joga mal, perde para o Santa Cruz, mas avança nos pênaltis na Copa do Brasil Graças ao goleiro Rodolfo, que defendeu duas cobranças, o time carioca embolsa mais R$ 2,5 milhões de premiação

Foi mais sofrido do que o esperado, mas o Fluminense segue vivo na Copa do Brasil depois de ter eliminado o Santa Cruz com uma vitória nos pênaltis por 3 a 2. No tempo normal, o time pernambucano ganhou por 2 a 0 no Estádio do Arruda, no Recife. No jogo de ida, realizado no Rio, o Fluminense havia vencido pelo mesmo placar. Graças ao goleiro Rodolfo, que defende...