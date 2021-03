Esporte Flu joga mal, perde para a Portuguesa e segue sem pontuar no Carioca O time da Ilha do Governador soma seis pontos e lidera o Cariocão com vantagem no saldo de gols sobre o Flamengo

Com um time recheado de jovens, o Fluminense jogou mal, neste domingo (7), e perdeu mais uma no Campeonato Carioca. Desta vez, a Portuguesa se aproveitou da inexperiência da equipe tricolor e venceu por 3 a 0 para assumir a liderança da competição. Depois de estrear com vitória sobre o Vasco, a Lusinha derrubou mais um grande e é candidata a surpresa do Estadual. O time...