Flu fura retranca, vence Bahia com gol de Nenê e cola no G4

O Fluminense fez o dever de casa, venceu o Bahia por 1 a 0 neste domingo (11) no Maracanã e entrou de vez na briga pelas quatro primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. A partida foi pegada e contou com muita polêmica, mas o gol de Nenê foi suficiente para garantir os três pontos para os cariocas. Com o resultado, o Fluminense chega aos 24 pontos e pu...