Esporte Flexibilização na cidade de Rio de Janeiro prevê volta de atividades esportivas Na primeira etapa, os CTs já estão autorizados a retomar as atividades, mas sem a presença de público e da imprensa

Os centros de treinamento das equipes de futebol podem voltar a funcionar na cidade do Rio de Janeiro. Por decreto, que será publicado na próxima terça (2), a Prefeitura começa plano de seis fases para reabrir as atividades no Rio. Na primeira etapa, os CTs já estão autorizados a retomar as atividades, mas sem a presença de público e da imprensa. Além disso, atividades e...