Esporte Flavia Saraiva revela apoio de Rebeca e projeta recuperação até a final Flavinha contou também que recebeu apoio da colega Rebeca Andrade, que teve um dia particularmente especial e conseguiu vaga em três decisões

Flavia Saraiva chorou pela dor no tornozelo direito que a impediu de seguir adiante nas provas da ginástica feminina neste domingo de disputa nas Olimpíadas de Tóquio. Contudo, ela pôde comemorar a vaga na final da trave, aparelho em que é especialista. "Ah, eu dei uma forçada nele no meio da série do solo e acabei me prejudicando um pouco para o final. E aí eu ...