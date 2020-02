Esporte Flamenguistas espalham camisas com nomes das vítimas pelo Rio Grupo composto por conselheiros, sócios e torcedores do Flamengo colocou um varal com 10 camisas, cada uma com o nome de uma vítima, perto de lugares simbólicos do Rio

Um grupo de torcedores espalhou camisas do Flamengo em vários pontos do Rio de Janeiro em homenagens aos dez meninos que morreram no incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu. A tragédia completa um ano neste sábado (8). O ato foi realizado pelo "Flamengo da Gente". O grupo colocou um varal com 10 camisas, cada uma com o nome de uma vítima, perto de lugare...