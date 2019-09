Esporte Flamengo x Santos: horário, escalações e em que canal assistir As duas equipes se enfrentam neste sábado, às 17 horas no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Flamengo e Santos se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. As duas equipes vêm fazendo uma ótima competição e o confronto vale a liderança do torneio. Flamengo x Santos será exibido ao vivo pelo canal Premiere. O Estado...