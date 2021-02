Esporte Flamengo x Inter: jeitinho de final do Brasileirão Válido pela 37ª rodada, jogo no maior palco do futebol brasileiro pode selar o tetra do colorado gaúcho ou encaminhar título para o rubro-negro carioca

No sistema de pontos corridos do Brasileirão, adotado pela CBF desde 2003, a Série A não reserva uma partida ou data específicas à definição da competição. Mas a partida que se transformou na decisão do torneio nacional da edição de 2020 ficou reservada para a tarde deste domingo (21), às 16 horas, no Maracanã. No estádio mais simbólico e importante do País, Flamengo ...