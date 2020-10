Esporte Flamengo x Goiás: chance para o alviverde recomeçar Clube alviverde faz jogo adiado da 11ª rodada e tenta deixar a lanterna do Brasileiro em jogo fora de casa

Na última vez que o Goiás jogou contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o mundo era diferente. Aglomerações eram permitidas, as torcidas estiveram no Maracanã, não existia uma pandemia. Muita coisa mudou desde a goleada de 6 a 1 que o esmeraldino sofreu no ano passado, mas a motivação goiana é a mesma do dia 14 de julho de 2019: recomeçar. Em jogo adiado da 11ª rodada d...