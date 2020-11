Esporte Flamengo x Atlético-GO: Cabo reestreia contra Fla sob direção de Ceni Clubes que alteraram comando na semana se enfrentam no Maracanã. Jogo do 1º turno foi surpresa goiana sobre o atual campeão

O que há de comum entre Flamengo e Atlético-GO, além das cores rubro-negras dominante nos uniforme de ambos? As duas equipes voltam a se enfrentar pela Série A do Brasileiro, na noite deste sábado (14), no histórico e colossal Maracanã, no Rio. O jogo entre os dois (No fim deste texto, veja escalações, arbitragem, transmissão) times começa às 21h30, às vésperas do feriado de Procl...