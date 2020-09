Esporte Flamengo visita o Ceará em busca da quinta vitória seguida Time carioca vem embalado após superar Santos, Bahia,, Fortaleza e Fluminense. Dono da casa, o Vozão terá retornos importantes e quer se recuperar após duas derrotas seguidas

Depois de um início instável na competição, o Flamengo mudou seu rumo a partir da sexta rodada. Vieram triunfos sobre Santos, Bahia, Fortaleza e Fluminense, levando a equipe à vice-liderança, com 17 pontos -três atrás do Internacional. O clube carioca agora enfrenta o Ceará neste domingo (13), às 18h, na Arena Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O t...