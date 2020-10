Esporte Flamengo vira sobre Vasco e vence com gol de Bruno Henrique O resultado é excelente para o Flamengo que chega a sua terceira vitória consecutiva. O time soma 27 pontos na tabela de classificação

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 neste sábado (10), em São Januário. Os donos da casa saíram na frente, mas levaram a virada dentro da própria casa. Talles Magno abriu o placar no início do primeiro tempo, mas viu o time rubro-negro voltar mais eficiente na etapa complementar e conseguir o triunfo com gols de Léo Pereira e Bruno Henrique. O resultado é excele...