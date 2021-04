Esporte Flamengo vira sobre Vélez com gol de Arrascaeta e vence em estreia Após o início da caminhada na competição continental, o Fla volta suas atenções para o Carioca e enfrenta, sábado (24), o Volta Redonda

Em jogo válido pela estreia na Libertadores, o Flamengo venceu por 3 a 2 o Vélez Sarsfield, nesta terça-feira (20), no José Amalfitani, em Buenos Aires. O Vélez abriu a contagem com Janson, mas Arão empatou. Janson colocou os argentinos em vantagem de novo, porém Gabigol bateu pênalti e deixou tudo igual. Com uma bomba de fora da área, Arrascaeta decretou a virada e d...