Esporte Flamengo vence Volta Redonda e espera o Fluminense na final da Taça Rio Bruno Henrique marcou duas vezes em partida no Maracanã. Final da Taça Rio será na quarta-feira, em horário e local ainda indefinidos

Sem sustos, o Flamengo confirmou o seu enorme favoritismo dentro de campo e está na final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Na tarde deste domingo, no Maracanã vazio, a equipe superou o Volta Redonda por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique. O adversário do Flamengo na decisão será o Fluminense, que empatou sem gols com o Botafogo e avançou por te...