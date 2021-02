Esporte Flamengo vence o Sport fora e mantém caça ao líder Internacional Como construiu o resultado com certa facilidade, Rogério Ceni fez muitas mudanças durante a segunda etapa, poupando esforços

Com uma boa atuação no primeiro tempo, o Flamengo venceu o Sport por 3 a 0 nesta segunda-feira (1º). Com gols de Gabigol e Bruno Henrique, na primeira etapa, e um de Pedro, no finalzinho, a equipe foi melhor na Ilha do Retiro e manteve a caça ao líder do Brasileiro, o Internacional, que está a quatro pontos de vantagem. Como construiu o resultado com certa facili...