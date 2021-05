Esporte Flamengo vence LDU com dois de Gabigol, que iguala Zico na Libertadores Time rubro-negro mantém os 100% de aproveitamento na competição e a liderança do Grupo G

O Flamengo superou a altitude de Quito e venceu a LDU (EQU) por 3 a 2 nesta terça-feira (4), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, em um jogo emocionante. O triunfo, que fez com que o time rubro-negro mantivesse os 100% de aproveitamento na competição e a liderança do Grupo G, aconteceu com dois gols de Gabigol e outro de Bruno Henrique —Borja e Amar...