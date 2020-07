Esporte Flamengo vence Fluminense e abre vantagem na final do Carioca Rubro-negro conquistou a vantagem de jogar por um empate na quarta para assegurar o título do Estadual. Para levar o troféu, o Flu precisa de uma vitória por dois gols de diferença

O Flamengo saiu na frente na final do Campeonato Carioca. Favorito, o rubro-negro aproveitou vacilos do Fluminense para vencer o jogo de ida da decisão por 2 a 1, neste domingo, mesmo sem passar perto das boas apresentações do ano passado. Pedro e Michael marcaram os gols do Fla, diante das arquibancadas vazias do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o Fla ...