Esporte Flamengo vence diante de 23 mil e fica perto da final da Libertadores Bruno Henrique marcou duas vezes, e equipe carioca poderá até perder por um gol de diferença no jogo de volta

O Flamengo está muito próximo de voltar à final da Copa Libertadores dois anos após ter conquistado seu segundo título do torneio. Nesta quarta-feira (22), no Maracanã, o time rubro-negro abriu 2 a 0 sobre o Barcelona (EQU) nas semifinais e poderá até perder por um gol de diferença no jogo de volta, no Equador, na próxima quarta (29). Bruno Henrique marcou duas v...