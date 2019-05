Esporte Flamengo vence Corinthians fora de casa e abre vantagem na Copa do Brasil O gol da partida foi marcado pelo ex-corintiano Willian Arão, de cabeça

O técnico Fábio Carille bem que tentou colocar o Corinthians mais ofensivo em campo. Mas o que se viu foi mais do mesmo. Nesta quarta-feira, o time encontrou dificuldades para agredir o adversário e perdeu para o Flamengo por 1 a 0, na sua arena em Itaquera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca dominou o duelo, criou as principais chances d...