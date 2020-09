Esporte Flamengo vence Bahia por 5 a 3 e empolga pela 1ª vez com Domènec Essa foi a atuação mais convincente do Flamengo sob o comando de Domènec Torrent, que vinha sofrendo com críticas mesmo após vitórias

O Flamengo reencontrou parte de seu bom futebol e, com direito a golaços, bateu o Bahia por 5 a 3 em confronto nesta quarta-feira (2), no Pituaçu, em Salvador, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro abriu o placar para os cariocas no primeiro minuto de jogo e ampliou pouco depois. Aos 31 minutos, Rodriguinho diminuiu, mas Arrascaeta voltou a ampl...