Esporte Flamengo vence Al Hilal de virada e está na final do Mundial de Clubes O adversário do Flamengo na final de sábado será conhecido nesta quarta-feira, a partir das 14h30 (horário de Brasília), no duelo entre Liverpool e Monterrey

O Flamengo está na final do Mundial de Clubes. Ainda que sem o brilho que caracterizou os seus melhores momentos nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, derrotou o Al Hilal por 3 a 1, de virada, com seus gols sendo marcados na etapa final. O adversário do Flamengo na final de sábado será conhecido nesta quarta-feira, a partir das 14h30 (horá...