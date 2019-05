Esporte Flamengo treina no CT do Grêmio e Abel cogita time alternativo contra o São Paulo Titulares fizeram apenas trabalho regenerativo e treinador avisou que pode utilizar os atletas reservas, que treinaram com bola em um esboço de formação

Após ser batido pelo Internacional no Beira-Rio, o Flamengo retomou as atividades ainda em solo gaúcho na manhã desta quinta-feira. Titulares e reservas treinaram no CT do Grêmio, em Porto Alegre, antes do retorno ao Rio de Janeiro, onde o grupo vai se apresentar na sexta. Os jogadores que foram titulares na noite de quarta fizeram apenas trabalho regenerativo, enquanto os...