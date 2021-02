Esporte Flamengo toma a ponta do Inter e só depende de si para ser campeão brasileiro Basta aos cariocas um triunfo no jogo da próxima quinta-feira (25), contra o São Paulo, no Morumbi, para conquistarem o título

Atual campeão brasileiro, o Flamengo ainda não havia liderado esta edição do Nacional. Agora, às portas do encerramento da competição, não vê mais ninguém à sua frente e está a uma simples vitória de conquistar o bicampeonato. Neste domingo (21), no Maracanã, a equipe rubro-negra venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, e tomou a ponta do time gaúcho na penúlt...