Esporte Flamengo tenta bater Vasco no Maracanã para poder ter chance de título no domingo Para este duelo, Jorge Jesus estará de volta ao comando do Flamengo após cumprir suspensão no último domingo, quando o seu auxiliar, João de Deus, dirigiu a equipe contra o Bahia

Embalado por uma sequência de três vitórias e ostentando uma incrível invencibilidade de 19 jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, em clássico adiantado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, que foi antecipado por causa da participação do time rubro-negro na final da Copa Libert...