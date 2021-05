Esporte Flamengo tem força máxima contra o Palmeiras antes de mês de "maior dificuldade" Equipes são as principais forças do futebol brasileiro. No mês passado, times se enfrentaram na Supercopa do Brasil, que teve título rubro-negro, nos pênaltis

Uma grande prova que precede um mês que promete ser difícil para o Flamengo. O técnico Rogério Ceni tem, para o jogo com o Palmeiras, neste domingo (30), a equipe apontada como titular toda à disposição, algo que não acontecia há quase dois meses. Um suspiro providencial para a estreia no Campeonato Brasileiro, que será realizada às vésperas de um período com baixas i...