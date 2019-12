Esporte Flamengo também tem interesse em Michael, afirma comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, do canal Fox Sports, informa que representante do clube carioca se reuniu com empresário do atacante

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo também vai entrar na briga por Michael, atacante do Goiás. Paulo Vinícius Coelho, o PVC, comentarista do canal Fox Sports, informou que, nesta sexta (20), houve reunião entre Eduardo Maluf, representante do jogador, e Marcos Motta, advogado do rubro-negro carioca. O encontro aconteceu em Doha, no Catar, local em que o Flam...