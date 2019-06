Esporte Flamengo supera Franca fora de casa e fatura sexto título do NBB Mesmo atuando no lotado Pedrocão, o time carioca se impôs diante do Sesi Franca e o derrotou no Jogo 5 da final, fechando a decisão em 3 a 2

O Flamengo é o campeão da temporada 2018/2019 do NBB, o campeonato nacional masculino de basquete. Mesmo atuando no lotado Pedrocão, o time carioca se impôs diante do Sesi Franca e o derrotou no Jogo 5 da final, fechando a decisão em 3 a 2, com o triunfo por 81 a 72. Esse é o sexto título do time carioca na história do NBB. A vitória concluiu a virada do Flamengo...