Esporte Flamengo sofre na defesa, mas vence Athletico-PR e avança na Copa do Brasil Pedro, duas vezes, e Michael marcaram para o Flamengo, enquanto Erick e Bissoli descontaram no Maracanã

Com a vantagem construída após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Flamengo não se encolheu, venceu o Athletico-PR nesta quarta-feira (4), por 3 a 2, e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Pedro, duas vezes, e Michael marcaram para o Flamengo, enquanto Erick e Bissoli descontaram no Maracanã. Apesar da vantagem inicial, o Flamengo em...