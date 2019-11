Esporte Flamengo sofre, mas bate Botafogo e mantém 8 pontos de vantagem para o Palmeiras Lincoln, de 18 anos, marca nos minutos finais e dá vitória ao líder da Série A

O Flamengo obteve uma de suas vitórias mais difíceis no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira à noite, ao derrotar o Botafogo, por 1 a 0, no Engenhão, em duelo válido pela 31ª rodada. Com o resultado, o time rubro-negro, que atuou 40 minutos com um jogador a mais, alcançou os 74 pontos, manteve oito de vantagem para o Palmeiras e ainda jogou o rival carioca para a...