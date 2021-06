Esporte Flamengo se impõe sobre o América-MG e vence 2ª seguida no Brasileiro Mesmo com muitas baixas por conta da Copa América, o Fla foi superior ao rival e manteve sua proposta ofensiva de jogo durante todo o tempo

De volta à ativa no Campeonato Brasileiro, o Flamengo se manteve 100% (duas vitórias em dois jogos) em sua busca pelo tricampeonato ao vencer por 2 a 0 o América-MG, neste domingo (13). Os gols da vitória no Maracanã foram de Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Mesmo com muitas baixas por conta da Copa América, o Fla foi superior ao rival e manteve sua proposta ofensi...