Esporte Flamengo só deve ter Arrascaeta como titular diante do São Paulo no Morumbi A provável escalação do Flamengo é: César; Rodinei, Thuler, Dantas (Hugo Moura) e Trauco; Piris da Motta, Ronaldo e Diego; Berrío, Arrascaeta (Lucas Silva) e Lincoln

O meia uruguaio Arrascaeta deve ser o único jogador titular do Flamengo no jogo deste domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Pará, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa também desembarcaram neste sábado à tarde na capital paulista, mas deverão ficar como opção no banco de reservas. Como era esperado, o zagueiro Rodrigo Caio fica d...