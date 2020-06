Esporte Flamengo revela acordo com mais uma família de vítima do incêndio no CT Antes do caso de Bernardo, o Flamengo também havia fechado acordos com as famílias de Athila Paixão, de Gedinho, de Vitor Isaias e com o pai de Rykelmo

O Flamengo fechou acordo com a família de uma das dez vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu, ocorrido em 2019. A proposta do clube carioca foi aceita por Danrlei Pisetta, pai do atleta Bernardo. O acerto de uma nova indenização foi revelada pelo presidente da equipe, Rodolfo Landim, nesta segunda-feira (8). "Nós acabamos de assinar hoje mais uma indenização de uma...