Flamengo revela acordo com Inter de Milão e diz que só espera resposta de Gabriel

Gabriel só não permanecerá no Flamengo em 2020 se não quiser. Foi o que indicou Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, ao explicar que já tem um acerto adiantado com a Inter de Milão para adquirir o atacante, que está emprestado ao time carioca. O dirigente revelou que a espera a reposta do jogador a uma proposta salarial feita a ele. "A negociação está muito ...