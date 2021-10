Esporte Flamengo resolve no 1º tempo, bate Juventude e segue na caça ao Atlético-MG Entre os que marcaram para o rubro-negro, Andreas Pereira fez gol de falta encerrando jejum do time carioca

Com uma boa atuação coletiva no Maracanã, sobretudo no primeiro tempo, o Flamengo venceu o Juventude por 3 a 1 nesta quarta-feira (13), com gols de Kenedy, Pedro e Andreas Pereira, pelo Campeonato Brasileiro, e manteve a caça ao líder Atlético-MG. A equipe rubro-negra fez o placar na etapa inicial e administrou a vantagem. O terceiro gol, de Andreas Pereira, foi um...