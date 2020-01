Esporte Flamengo renova com Bruno Henrique até 2023 e confirma saída de Marí A renovação do contrato com o atacante se dá após uma excelente temporada. Em 2019, se destacou nas conquistas dos títulos pelo time, tendo marcado 35 gols em 63 jogos

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato de um dos destaques do time campeão brasileiro e da Copa Libertadores e a saída de um dos titulares nessas vitoriosas campanhas. São os casos do atacante Bruno Henrique, que teve o seu vínculo ampliado, e do zagueiro Pablo Marí, que vai se transferir para o Arsenal. Contratado pelo Flamengo em 2019 jun...